Двухмиллионного пассажира за 2019 год принял аэропорт Иркутска сегодня

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-18T13:34:22+03:00

Им стала Варвара Липухина, рейсом авиакомпании "Уральские авиалинии" она улетела в Москву

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Двухмиллионного пассажира иркутский аэровокзал встречает третий год подряд. Варвара Липухина узнала о том, что стала почетным пассажиром в момент прохождения регистрации на рейс.

- Определить, когда именно будет преодолён значимый рубеж пассажиропотока, позволяют современные системы подсчёта. В честь двухмиллионного пассажира в терминале внутренних воздушных линий играл духовой оркестр, - сообщает ИА Байкал24 со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Иркутск.

Коммерческий директор иркутского аэровокзала Юрий Курдюков, поздравил счастливицу и подарил обслуживание в бизнес-терминале аэропорта, воспользоваться которым можно в течении года.

Поздравил Варвару Липухину и руководитель иркутского представительства авиакомпании «Уральские авиалинии» Вячеслав Земеров, ей подарили сертификат на бесплатный перелет любым рейсом авиакомпании

ИСТОЧНИК KP.RU