Две турбазы на Байкале закрыты из-за нарушений природоохранного законодательства

СЕГОДНЯ 07:12 2019-10-18T07:12:06+03:00

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Домики для туристов расположены на земельных участках в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в которых действует особый природоохранный режим. Туристические базы расположились на землях, которые можно было использовать только под индивидуальное жилищное строительство. Также базы отдыха не устроили должное водоотведение и осуществили забор воды из подземных источников без лицензии на пользование недрами.

- В соответствии со статьей предупреждение причинения вреда гражданского кодекса по исковому заявлению Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора начато судебное разбирательство по факту осуществления предпринимательской деятельности в нарушение норм природоохранного законодательства индивидуальными предпринимателями в результате эксплуатации гостевых домов «Байкальские медведи» и «Байкал Йети». - сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокураты.

По решению Слюдянского районного суда Иркутской области оба исковых заявления были удовлетворены, суд также наложил запрет на эксплуатацию объектов до устранения наущений законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU