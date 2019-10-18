2019-10-18T07:12:06+03:00
Общество

Две турбазы на Байкале закрыты из-за нарушений природоохранного законодательства

Суд временно прекратил работу гостевые дома "Байкал Йети" и "Байкальские медведи"
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Суд закрыл гостевые дома "Байкал Йети" и "Байкальские медведи"Суд закрыл гостевые дома "Байкал Йети" и "Байкальские медведи"Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Домики для туристов расположены на земельных участках в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в которых действует особый природоохранный режим. Туристические базы расположились на землях, которые можно было использовать только под индивидуальное жилищное строительство. Также базы отдыха не устроили должное водоотведение и осуществили забор воды из подземных источников без лицензии на пользование недрами.

- В соответствии со статьей предупреждение причинения вреда гражданского кодекса по исковому заявлению Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора начато судебное разбирательство по факту осуществления предпринимательской деятельности в нарушение норм природоохранного законодательства индивидуальными предпринимателями в результате эксплуатации гостевых домов «Байкальские медведи» и «Байкал Йети». - сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокураты.

По решению Слюдянского районного суда Иркутской области оба исковых заявления были удовлетворены, суд также наложил запрет на эксплуатацию объектов до устранения наущений законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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