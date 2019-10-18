2019-10-18T07:58:21+03:00
Происшествия

Перекачивал служебный бензин водитель нефтяной компании из Ангарска

Мужчина отделался штрафом
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Перекачивал служебный бензин водитель нефтяной компании из АнгарскаПерекачивал служебный бензин водитель нефтяной компании из АнгарскаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Подзаработать нечестным путем, воруя служебный бензин, решил 55-летний водитель одной из нефтяных компаний Ангарска. В своем автобусе, на котором он перевозил сотрудников компании, мужчина кустарным способом сделал врез в топливную систему, чтобы сливать дизель. Таким, образом, при каждой заправке, излишки топлива по наименьшему сопротивлению по установленной несанкционированной врезке перетекали не в топливный бак, а в заранее установленную водителем в переднем техническом отсеке автобуса пластиковую канистру, присоединенную им к врезке.

При этом мужчину, который нарушил технику безопасности, не смущало то, что такое изменение в топливной системе могло не только привести к утечке топлива, но и его воспламенению во время езды.

- Он впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления небольшой тяжести, вину признал полностью и во всем раскаялся, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – Кроме того, он добровольно возместил компании ущерб, потраченный на демонтаж врезки и восстановление топливной системы автобуса. Мужчине назначен штраф в 10 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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