Незаконная помощь иностранцам: в Иркутске осудили членов ОПГ, которая подделывала миграционные документы

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-18T10:15:16+03:00

Шесть жителей иркутской области за организацию незаконной миграции были осуждены в Октябрьском суде Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Они организовали незаконное проживание на территории области около 300 нелегалов

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Шесть жителей областного центра были осуждены за подделку документов для иностранных граждан. Накрыть преступную деятельность сотрудникам регионального УФСБ удалось в феврале 2018 года.

- На основании собранных УФСБ России по Иркутской области доказательств судом установлено, что данные лица в 2017 году занимались организацией незаконного пребывания на территории России выходцев из среднеазиатских республик, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.

Лишится свободы за незаконную помощь иностранцам только 37-летняя жительница Иркутска. Она оправится в исправительною колонию общего режима на три года. Дело в том, что за аналогичное преступление женщина уже привлекалась к уголовной ответственности. Остальные члены преступной группировки получили условные сроки.

ОПГ помогала нелегалам получить фальшивые приглашения на работу и незаконную прописку. По собранным данным, группировка помогла около 300 иностранцам незаконно проживать на территории Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU