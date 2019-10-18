11-летний мальчик пропал в селе Хомутово Иркутского района
Очередные поиски пропавшего ребенка. В селе Хомутово, что в Иркутском районе, 18 октября пропал 11-летний мальчика Рушан Козлов. Где он может быть, родные не представляют. Когда выходили с ним на связь - тоже неизвестно. К поискам школьника подключились волонтеры отряда "Лиза Алерт" - Байкал.
Итак, приметы пропавшего мальчика. Рост около 130 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Одет был в темно-зеленую куртку, белую рубашку, черные джинсы и кроссовки. С собой брал черный рюкзак.
Если видели Рушана Козлова, обращайтесь в службу спасения или к добровольцам.
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ИСТОЧНИК KP.RU