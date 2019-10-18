2019-10-18T14:09:09+03:00
Происшествия

11-летний мальчик пропал в селе Хомутово Иркутского района

Рушан Козлов исчез 18 октября
Любовь АРБАТСКАЯ
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11-летний мальчик пропал в селе Хомутово Иркутского района. Фото: "Лиза Алерт" - Байкал в соцсетях.11-летний мальчик пропал в селе Хомутово Иркутского района. Фото: "Лиза Алерт" - Байкал в соцсетях.
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Очередные поиски пропавшего ребенка. В селе Хомутово, что в Иркутском районе, 18 октября пропал 11-летний мальчика Рушан Козлов. Где он может быть, родные не представляют. Когда выходили с ним на связь - тоже неизвестно. К поискам школьника подключились волонтеры отряда "Лиза Алерт" - Байкал.

Итак, приметы пропавшего мальчика. Рост около 130 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Одет был в темно-зеленую куртку, белую рубашку, черные джинсы и кроссовки. С собой брал черный рюкзак.

Если видели Рушана Козлова, обращайтесь в службу спасения или к добровольцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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