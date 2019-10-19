2019-10-19T09:15:54+03:00
Общество

Вольга и Валериана: какие необычные имена дают детям в Иркутской области

Самыми редкими стали Ефрем и Алена
Любовь АРБАТСКАЯ
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Вольга и Валериана: в Иркутской области детям дают необычные именаВольга и Валериана: в Иркутской области детям дают необычные именаФото: Иван ВИСЛОВ
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Малыша назвать - сложная задачка. Надо ведь, чтобы звучало красиво, а лучше, чтобы еще и необычно. Имен много, но какое выбрать? Самые популярные в Иркутской области, как и много лет подряд - Артем (так с начала года назвали 719 мальчишек) и София (498 новорожденных девчонок).

- В топ-10 имен для сильного пола также попали: Александр, Максим, Михаил, Матвей, Дмитрий, Кирилл, Андрей, Иван, Роман, - сообщается на сайте службы ЗАГС Иркутской области. - А среди прекрасного: Виктория, Дарья, Анастасия, Алиса, Анна, Ксения, Варвара, Мария, Ева.

Но хочется же, чтобы ребенок выделялся среди других. Так самые изобретательные родители выбирают для крох старинные имена. Вот, например, Ефрем и Прокопий. Звучат интересно! А главное, среди ровесников по всей области тезок у них точно не будет. Но это еще не все. Появился на свет в этом году Северьян, Авель (библейское имя) и даже Вольга. Это, кстати, из былин. Кто знает, может мама или папа обожают древнерусскую литературу.

А вот для девочек имена чаще выбирают обычные. Хотя есть исключения. Например, Валериана! А еще есть мифологические - Юнона и Даная. Ну, согласитесь, звучит шикарно. Что самое удивительное, в список редких имен в Иркутской области в этом году попала...Алена! Хотя всегда была распространенным именем.

Ну и статистика напоследок. По оперативным данным службы ЗАГС, с января по сентябрь в нашем регионе появилось на свет 21 562 младенца. Первенцев из них – 7 456; вторых детей в семье – 8 054; а третьих – 3 953.

А еще специалисты подсчитали средний возраст матери - 30 лет. А вот год назад мамы были помоложе - в среднем им было по 28 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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