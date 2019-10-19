2019-10-19T07:04:53+03:00
Происшествия

Ушел в тайгу за шишками и пропал: в Иркутской области ищут 64-летнего мужчину

Сибиряк заблудился в лесу 18 октября
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Ушел в тайгу за шишками и пропал: в Куйтунском районе ищут 64-летнего мужчинуУшел в тайгу за шишками и пропал: в Куйтунском районе ищут 64-летнего мужчинуФото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

И вновь в Иркутской области ищут заблудившегося в тайге. Накануне, 18 октября, вместе с родственником 64-летний Михаил Плетнев из Куйтунского района пошел в лес собирать шишки. В тайге они разделились, решили встретиться попозже - так, видимо, надеялись больше шишек найти. Но пожилой мужчина не вернулся в назначенное время.

- Ау, Михаил! Ты где? - кричал его родственник на весь лес. Бродил среди деревьев, надеялся сам отыскать его, но, увы, безуспешно. Обратился в полицию. К поискам подключились и волонтеры.

Как выглядит пропавший?

- На вид Михаилу Плетневу 60-65 лет, рост средний - 170-174 см, средней полноты, - рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области. - У него овальное лицо, прямые седые волосы, усы. Был одет в куртку цвета хаки, серое трико, зеленые резиновые сапоги средней высоты, вязаную темную шапку.

Всех, кто видел мужчину, просят звонить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водителя, насмерть сбившего иркутянку на пешеходном переходе, продолжают разыскивать
Гороскоп на 19 октября от бурятских лам: в этот день можете стать героем
11-летний мальчик пропал в селе Хомутово Иркутского района
Константин Озеров открывает курсы актерского мастерства в Иркутске
"Это фантомы!": странные тени на фото удивили сибиряков
Двухмиллионного пассажира за 2019 год принял аэропорт Иркутска сегодня
Полиция продолжает разыскивать виновника смертельной аварии на Трактовой в Иркутске
Внимание розыск: полиция ищет двух виновников аварий со смертельным исходом
Формирование бюджета Иркутской области вышло на завершающую стадию
Задолжал почти 250 тысяч рублей: сибиряк не платил алименты и получил срок
Суд лишил прав иркутянина, страдающего наркотической зависимостью
Десять человек спасены из горящего дома в Иркутской области
Черные лесорубы из Иркутской области вырубили тайгу на 10 миллионов рублей
Незаконная помощь иностранцам: в Иркутске осудили членов ОПГ, которая подделывала миграционные документы
В Братске в этом году разобрали более ста аварийных домов
Почти 150 тысяч рублей перевела пенсионерка из Бурятии на счет аферистов
Подросток попал под колеса внедорожника, выходя из автобуса на улице Трактовая, в Иркутске
Награда нашла своих героев: пять жителей Иркутской области получили выплаты за помощь полиции
Поздравление Сергея Тена с Днем дорожника
Перекачивал служебный бензин водитель нефтяной компании из Ангарска
Поздравление Сергея Томшина с Днем дорожника
Две турбазы на Байкале закрыты из-за нарушений природоохранного законодательства
Сергей Сокол: необходимо срочно приступить к утилизации отходов БЦБК
Жительницам Приангарья грозит лишение свободы за распространение наркотических средств