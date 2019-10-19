Ушел в тайгу за шишками и пропал: в Иркутской области ищут 64-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 06:33 2019-10-19T07:04:53+03:00

Ушел в тайгу за шишками и пропал: в Куйтунском районе ищут 64-летнего мужчину Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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И вновь в Иркутской области ищут заблудившегося в тайге. Накануне, 18 октября, вместе с родственником 64-летний Михаил Плетнев из Куйтунского района пошел в лес собирать шишки. В тайге они разделились, решили встретиться попозже - так, видимо, надеялись больше шишек найти. Но пожилой мужчина не вернулся в назначенное время.

- Ау, Михаил! Ты где? - кричал его родственник на весь лес. Бродил среди деревьев, надеялся сам отыскать его, но, увы, безуспешно. Обратился в полицию. К поискам подключились и волонтеры.

Как выглядит пропавший?

- На вид Михаилу Плетневу 60-65 лет, рост средний - 170-174 см, средней полноты, - рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области. - У него овальное лицо, прямые седые волосы, усы. Был одет в куртку цвета хаки, серое трико, зеленые резиновые сапоги средней высоты, вязаную темную шапку.

Всех, кто видел мужчину, просят звонить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU