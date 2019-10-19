2019-10-19T07:32:20+03:00
Происшествия

Водителя, насмерть сбившего иркутянку на пешеходном переходе, продолжают разыскивать

А в Тайшете уже задержали автомобилиста, тоже на днях сбившего женщину
Любовь АРБАТСКАЯ
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Водителя, насмерть сбившего иркутянку на пешеходном переходе, продолжают разыскиватьВодителя, насмерть сбившего иркутянку на пешеходном переходе, продолжают разыскиватьФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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За последние несколько дней в Иркутской области сразу несколько пешеходов попали под колеса автомобилей. Причем водители скрывались с места ДТП. Так, в Тайшете уже задержали 36-мужчину, который на "Тойоте Виста" сбил горожанку 17 октября. Он сказал, что испугался, поэтому и сбежал.

- А в Иркутске продолжаются искать водителя, который вечером 16 октября возле остановки «Бакалея»на улице Трактовая сбил на 39-летнюю женщину, - рассказывают в ГУ МВД по региону. - Напомним, иркутянка шла по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Пострадавшая умерла в больнице.

Ищут возможного виновника смертельной аварии и в Иркутском районе. Поздним вечером 16 октября на 11 километре дороги «Иркутск-Дорожный Строитель» нашли тело 29-летней девушки. Очевидно, она попала под колеса авто.

Правоохранители просят водителей, устроивших ДТП, добровольно прийти в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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