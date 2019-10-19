Проезд по улицам Красноказачья и Ядринцева в Иркутске ограничен до 21 октября
Внимание, автомобилисты! До 21 октября частично ограничили проезд на двух дорогах в Иркутске. Так, нужно быть аккуратнее и учитывать ограничение, когда продумываете свой маршрут, на улице Красноказачьей около дома № 124а, а также на улице Ядринцева возле дома № 3.
- Причина в том, что рабочие проводят в этих местах аварийный ремонт на тепловых сетях, - рассказывают в пресс-службе администрации города.
Зима совсем близко, так что все тепловые сети окончательно приводят в порядок перед морозами. Водителям стоит заранее обдумать, как объехать эти дороги, чтобы ограничение проезда не застигло врасплох.
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ИСТОЧНИК KP.RU