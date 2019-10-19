Баня на территории гостиницы горит в Листвянке
Трехэтажное здание объято ярким пламенем, черный дым валит столбом. Такое зрелище увидели 19 октября туристы и местные жители в Листвянке, поселке на берегу Байкала. Испуганно переговаривались между собой: "Что это так страшно полыхает?".
- Горит баня гостиничного комплекса на улице Партизанская, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Баня в три этажа, один из которых - цоколь, полностью в огне. К счастью, пострадавших нет!
Спасатели стараются как можно скорее потушить огонь, на месте ЧП работают девять человек и три машины. О причинах пожара станет известно позже.
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ИСТОЧНИК KP.RU