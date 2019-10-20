СЕГОДНЯ 04:54 2019-10-20T04:54:17+03:00

Сделать портрет в 3D и измерить свою уникальность смогут иркутяне в Краеведческом музее

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Интересная и познавательная. Именно так можно охарактеризовать выставку, которая откроется в отделе «Окно в Азию» Иркутского краеведческого музея. Она получила название «Тайны человеческого организма».

- Посетители увидят около 70 интерактивных экспонатов, с которыми можно проводить различные эксперименты, - сообщает пресс-служба музея.

Иркутяне могут проверить свои органы чувств от вкуса и запаха до вестибулярного аппарата, измерить свою прыгучесть и уникальность, а фото в формате 3D позволит взглянуть на себя со стороны и еще много интересных экспериментов будут представлены в экспозиции, которая будет работать до 22 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU