Ограничение скорости на плотине ГЭС в Иркутске: новые правила проезда с 21 октября

СЕГОДНЯ 08:42 2019-10-20T11:03:49+03:00

С 21 октября - новое ограничение скорости на плотине ГЭС в Иркутске Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ограничение скорости на плотине ГЭС в Иркутске: уже завтра. Следите за показателями своего спидометра

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Знаки установлены. Новые ограничения скорости на плотине ГЭС в Иркутске начнут действовать с 21 октября. Когда поедете в понедельник на работу или по делам за рулем личного авто, следите за стрелкой на своем спидометре.

С завтрашнего дня, сообщают в мэрии города, проезжать там можно со скоростью не выше 40 км/ч. А за поездку при 60-80 км/ч уже придется платить штраф. Камеры видеофиксации там работают исправно. Решение о новых правилах вызвано необходимостью. Именно на этой магистрали в Иркутске часто происходят ДТП со смертельным исходом.

КОНКРЕТНО

Штрафы за превышение скорости на плотине ГЭС в Иркутске:

- до 60-80 км/ч, то придется раскошелиться на 500 рублей;

- скорость 80-100 км/ч — штраф от 1000 до 1500 рублей;

- свыше 100 км/ч — лишение водительских прав на полгода.

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ИСТОЧНИК KP.RU