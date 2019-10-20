Ограничение скорости на плотине ГЭС в Иркутске: новые правила проезда с 21 октября
Знаки установлены. Новые ограничения скорости на плотине ГЭС в Иркутске начнут действовать с 21 октября. Когда поедете в понедельник на работу или по делам за рулем личного авто, следите за стрелкой на своем спидометре.
С завтрашнего дня, сообщают в мэрии города, проезжать там можно со скоростью не выше 40 км/ч. А за поездку при 60-80 км/ч уже придется платить штраф. Камеры видеофиксации там работают исправно. Решение о новых правилах вызвано необходимостью. Именно на этой магистрали в Иркутске часто происходят ДТП со смертельным исходом.
КОНКРЕТНО
Штрафы за превышение скорости на плотине ГЭС в Иркутске:
- до 60-80 км/ч, то придется раскошелиться на 500 рублей;
- скорость 80-100 км/ч — штраф от 1000 до 1500 рублей;
- свыше 100 км/ч — лишение водительских прав на полгода.
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ИСТОЧНИК KP.RU