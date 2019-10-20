Телемост о сохранении наследия писателей деревенской прозы пройдет в Иркутске

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-20T12:03:03+03:00

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В Музее Валентина Григорьевича Распутина 22 октября пройдет межрегиональный телемост «Мемориальные литературные музеи писателей второй половины XX века». К виртуальному общению подключатся музеи и комплексы из Вологды, Архангельска, Красноярска и села Сростки Алтайского края.

- Цель телемоста - популяризация и сохранение творческого и мемориального наследия русских писателей, основателей и выдающихся представителей деревенской прозы – одного из значительных явлений русской литературы 1960–1990-х годов, - сообщают в музее В. Г. Распутина. - Начало в 16.00.

Одной из тем для обсуждения будет выпуск совместного издания «Антология деревенской прозы XX века». Оно может быть использовано как опорное пособие для разработки и реализации учебных программ по литературе в школах и вузах.

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ИСТОЧНИК KP.RU