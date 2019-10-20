2019-10-20T12:03:03+03:00
Звезды

Телемост о сохранении наследия писателей деревенской прозы пройдет в Иркутске

Телемост соединит музеи Вологды, Архангельска, Иркутска, Красноярска и села Сростки Алтайского края
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Телемост о сохранении наследия писателей деревенской прозы пройдет в Иркутске.Телемост о сохранении наследия писателей деревенской прозы пройдет в Иркутске.
Изменить размер текста:

В Музее Валентина Григорьевича Распутина 22 октября пройдет межрегиональный телемост «Мемориальные литературные музеи писателей второй половины XX века». К виртуальному общению подключатся музеи и комплексы из Вологды, Архангельска, Красноярска и села Сростки Алтайского края.

- Цель телемоста - популяризация и сохранение творческого и мемориального наследия русских писателей, основателей и выдающихся представителей деревенской прозы – одного из значительных явлений русской литературы 1960–1990-х годов, - сообщают в музее В. Г. Распутина. - Начало в 16.00.

Одной из тем для обсуждения будет выпуск совместного издания «Антология деревенской прозы XX века». Оно может быть использовано как опорное пособие для разработки и реализации учебных программ по литературе в школах и вузах.

Читайте также:

Иркутяне напишут географический диктант. Проверочная работа намечена на 27 октября

Афиша выставок в октябре 2019 в Иркутске: календарь Pirelli, собрание картин Сукачева, доисторические насекомые в янтаре, Эфемера

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл ОРДЖИ в Пекине
Прогноз погоды в Иркутске на 21 октября: днем небольшой снег
Спустился, когда узнал, что жена беременна: 9 часов на мачте вокзала просидел мужчина в Усть-Куте
Тренировка с Роем Джонсом в Иркутске: участвовать будут шесть боксеров из Саянска
Иркутский театр кукол покажет свой спектакль в Усть-Илимске
«Моржи» Иркутска открыли сезон
Ограничение скорости на плотине ГЭС в Иркутске: новые правила проезда с 21 октября
«80 лет под землей»: уникальную статуэтку Будды нашли в Иркутской области
Гороскоп на 20 октября от бурятских лам: нельзя приводить невестку в дом
Сделать портрет в 3D и измерить свою уникальность смогут иркутяне в Краеведческом музее
Проезд по улицам Красноказачья и Ядринцева в Иркутске ограничен до 21 октября
Баня на территории гостиницы горит в Листвянке
Двоих водителей, чьи машины вмерзли в грязь посреди тайги, спасли пожарные из Бурятии
Иркутск вошел в топ-10 городов, куда едут отдыхать женщины этой осенью
Вольга и Валериана: какие необычные имена дают детям в Иркутской области
Водителя, насмерть сбившего иркутянку на пешеходном переходе, продолжают разыскивать
Ушел в тайгу за шишками и пропал: в Иркутской области ищут 64-летнего мужчину
Гороскоп на 19 октября от бурятских лам: в этот день можете стать героем
11-летний мальчик пропал в селе Хомутово Иркутского района
Константин Озеров открывает курсы актерского мастерства в Иркутске