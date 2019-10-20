СЕГОДНЯ 16:05 2019-10-20T16:05:05+03:00

Спустился, когда узнал, что жена беременна: 9 часов на мачте вокзала просидел мужчина в Усть-Куте. Фото: группа в соцсетях "Инцидент.Иркутск"

Изменить размер текста: A A

- Столько времени просидеть на мачте, на улице-то не месяц май, - обсуждают поступок жителя Казахстана пользователи соцсетей. Действительно, ситуация выдалась нестандартная. Дело было в Усть-Куте на станции Лена. 29-летний мужчина, которого не пустили в поезд из-за алкогольного опьянения, забрался на 20-метровую мачту освещения вокзала. Он просидел там почти 9 часов, сообщили журналисты новостной ленты «Усть-Кут24».

Причиной такого поступка стали крайне расстроены чувства парня: накануне ему отказали в трудоустройстве, пришлось возвращаться на родину ни с чем. Потом еще и в поезд не пустили, видимо, это стало «последней каплей». Как бы там ни было, а снимать казахстанца приехали полицейские и спасатели.

Однако, сделать это удалось не сразу: мужчина кидался изоляторами освещения, ругался и угрожал суицидом. Спустя почти девять часов он решил спуститься с мачты только после того, как правоохранители дозвонились его матери и она сообщила, что жена дебошира беременна. Мужчина оплатил штраф и в трезвом виде отправился домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ушел в тайгу за шишками и пропал: в Иркутской области ищут 64-летнего мужчину. Сибиряк заблудился в лесу 18 октября (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU