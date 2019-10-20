2019-10-20T16:05:05+03:00
Общество

Спустился, когда узнал, что жена беременна: 9 часов на мачте вокзала просидел мужчина в Усть-Куте

По словам очевидцев, он был пьян и расстроен потерей работы
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Спустился, когда узнал, что жена беременна: 9 часов на мачте вокзала просидел мужчина в Усть-Куте. Фото: группа в соцсетях "Инцидент.Иркутск"Спустился, когда узнал, что жена беременна: 9 часов на мачте вокзала просидел мужчина в Усть-Куте. Фото: группа в соцсетях "Инцидент.Иркутск"
Изменить размер текста:

- Столько времени просидеть на мачте, на улице-то не месяц май, - обсуждают поступок жителя Казахстана пользователи соцсетей. Действительно, ситуация выдалась нестандартная. Дело было в Усть-Куте на станции Лена. 29-летний мужчина, которого не пустили в поезд из-за алкогольного опьянения, забрался на 20-метровую мачту освещения вокзала. Он просидел там почти 9 часов, сообщили журналисты новостной ленты «Усть-Кут24».

Причиной такого поступка стали крайне расстроены чувства парня: накануне ему отказали в трудоустройстве, пришлось возвращаться на родину ни с чем. Потом еще и в поезд не пустили, видимо, это стало «последней каплей». Как бы там ни было, а снимать казахстанца приехали полицейские и спасатели.

Однако, сделать это удалось не сразу: мужчина кидался изоляторами освещения, ругался и угрожал суицидом. Спустя почти девять часов он решил спуститься с мачты только после того, как правоохранители дозвонились его матери и она сообщила, что жена дебошира беременна. Мужчина оплатил штраф и в трезвом виде отправился домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ушел в тайгу за шишками и пропал: в Иркутской области ищут 64-летнего мужчину. Сибиряк заблудился в лесу 18 октября (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл ОРДЖИ в Пекине
Прогноз погоды в Иркутске на 21 октября: днем небольшой снег
Тренировка с Роем Джонсом в Иркутске: участвовать будут шесть боксеров из Саянска
Телемост о сохранении наследия писателей деревенской прозы пройдет в Иркутске
Иркутский театр кукол покажет свой спектакль в Усть-Илимске
«Моржи» Иркутска открыли сезон
Ограничение скорости на плотине ГЭС в Иркутске: новые правила проезда с 21 октября
«80 лет под землей»: уникальную статуэтку Будды нашли в Иркутской области
Гороскоп на 20 октября от бурятских лам: нельзя приводить невестку в дом
Сделать портрет в 3D и измерить свою уникальность смогут иркутяне в Краеведческом музее
Проезд по улицам Красноказачья и Ядринцева в Иркутске ограничен до 21 октября
Баня на территории гостиницы горит в Листвянке
Двоих водителей, чьи машины вмерзли в грязь посреди тайги, спасли пожарные из Бурятии
Иркутск вошел в топ-10 городов, куда едут отдыхать женщины этой осенью
Вольга и Валериана: какие необычные имена дают детям в Иркутской области
Водителя, насмерть сбившего иркутянку на пешеходном переходе, продолжают разыскивать
Ушел в тайгу за шишками и пропал: в Иркутской области ищут 64-летнего мужчину
Гороскоп на 19 октября от бурятских лам: в этот день можете стать героем
11-летний мальчик пропал в селе Хомутово Иркутского района
Константин Озеров открывает курсы актерского мастерства в Иркутске