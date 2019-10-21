Свалки в садоводстве Усть-Илимска убрали только после обращения в суд

СЕГОДНЯ 08:17 2019-10-21T08:17:16+03:00

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Территорию одного из садоводств в Усть-Илимске "украшали" пять несанкционированных свалок из бытовых отходов. Терпеть такое соседство дачники устали и обратились с заявлением в прокуратуру. После проверки дело было передано в суд.

- Суд обязал главу садоводства организовать ликвидацию свалок бытовых отходов в черте города, - сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Иркутской области, - Судебный пристав уведомил его о возбуждении исполнительного производства.

Однако глава садоводства не торопился приводить территорию в порядок - похоже, что мусор ему не сильно мешал. В попытке затянуть исполнение своих обязанностей, он обратился в суд за отсрочкой. Но за предоставленное время свалки так и не были убраны, тогда мужчина снова обратился в суд за отсрочкой, но во второй раз получил отказ.

Глава садоводства решил, что лучше заплатить за уборку мусора сейчас, чем выплачивать штраф потом, поэтому очистил территорию дачного поселка от бытовых отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU