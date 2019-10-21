"Необходимо списать все денежные средства": жительница Тайшета попалась на удочку мошенников

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-21T10:24:33+03:00

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Сколько бы не предупреждали, на уловки мошенников люди продолжают вестись. Очередной жертвой лже-работников банка стала жительница Тайшета. Она потеряла больше 70 тысяч рублей, поверив смс.

- Сотрудники отдела МВД России по Тайшетскому району проводят расследование, чтобы установить мошенников, которые обманным путем похитивших у женщины более 70 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Женщина получила смс с текстов «Операции по карте остановлены. Срочно свяжитесь 8 – 800 – 333 - **-**». Переживая за свои накопления, она перезвонила по указанному номеру. Аферист на том конце, представился сотрудником банка он рассказал, что в программе произошел сбой и нужно срочно проверить личные данные. Женщина не заподозрила подвоха, ведь мошенник назвал ее фамилию, имя и отчество.

А дальше обычная схема. Сначала понадобились реквизиты банковской карты, а для "восстановления программы" все средства нужно было перевести. Лже-работник банка, заверил женщину, что средства вернуться через сутки. Женщина передала код, который пришел в смс, после чего с ее счета было списано больше 70 тысяч рублей.

Женщина заподозрила неладное и перечитала все смс, только тогда она поняла, что ее обманули. После этого она написала заявление в полицию.

Сотрудники полиции предупреждают, что не стоит доверять незнакомым людям, кем бы они не представлялись и тем более, передавать личные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU