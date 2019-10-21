2019-10-21T14:10:11+03:00
Происшествия

Жители Осинского района отправятся в колонию за убийство приятеля

Убийство они пытались скрыть через пожар
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Подсудимые проведут в колонии строго режима 13 и 15 летПодсудимые проведут в колонии строго режима 13 и 15 летФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Трагедия случилась весной этого года в селе Оса. Приятели распивали вместе спиртное. В какой-то момент между односельчанами началась ссора. Закончилась она тем, что 35-летнему мужчине нанесли несколько ударов ножом, от травм потерпевший скончался на месте. Один из подсудимых решил скрыть убийство огнем. Он поджег подушку и кинул ее на тело убитого. Из-за загорелся дом, прибывшие сотрудники пожарной охраны потушили пожар.

- Собранные боханскими следователями доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора двум 30 и 26-летним жителям Осинского района, - сообщает пресс-служба СК России по Иркутской области, - В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в убийстве совершенном группой лиц и уничтожении чужого имущества через поджог.

Иркутский областной суд приговорил мужчин к 13 и 15 годам лишения свободы. Наказание они будут отбывать в колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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