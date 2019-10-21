2019-10-21T13:46:21+03:00
Происшествия

Благодаря внимательности жителя Тулуна задержан грабитель

Полицейские наградили горожанина за помощь в раскрытии кражи
Ксения БАЛИНА
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Благодаря внимательности жителя Тулуна задержан грабитель.Благодаря внимательности жителя Тулуна задержан грабитель.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Житель Тулуна Владимир Одинцев, приехав в гараж, заметил незнакомую машину во дворе у соседей. Позже он узнал, что неизвестные пытались обокрасть их квартиру. Вспомнив марку и номер подозрительной машины, Владимир сразу сообщил в полицию, предположив, что преступник передвигался на ней.

-Внимательность жителя Тулуна помогла сотрудникам полиции задержать подозреваемого в краже электроинструментов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. -Возбуждено уголовное дело.

В полиции Тулуна поблагодарили Владимира Одинцева за бдительность. Руководство отделения полиции отметило, что подобные поступки не могут оставаться без внимания, ведь они содействуют успешной работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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