Иркутянин завоевал серебряную медаль на первенстве мира по дзюдо

СЕГОДНЯ 03:37 2019-10-22T03:37:02+03:00

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Иркутские спортсмены вернулись с первенства мира по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.. Оно проходило в в Марракеше в Марокко. Награду серебряного достоинства удалось завоевать Махмадбеку Махмадбекову из Иркутска, выступая в командном турнире, в составе сборной России.

- Махмадбек вышел на ковер в весовой категории до 73 килограммов, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Он выиграл две схватки. Одолел дзюдоистов из Грузии и Японии.

Места на пьедестале распределились так: на первом — команда Японии, на втором — России, бронзовые награды поделили сборные Грузии и Франции.

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ИСТОЧНИК KP.RU