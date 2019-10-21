2019-10-21T09:49:42+03:00
Спорт

Дзюдоиста Ирина Долгова завоевала серебряную медаль на на VII Всемирных военных играх

Спортсменка из Братска выступала в весовой категории до 48 килограмм
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Дзюдоиста Ирина Долгова завоевала серебренную медаль на на VII Всемирных военных играхДзюдоиста Ирина Долгова завоевала серебренную медаль на на VII Всемирных военных играх
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Дзюдоистка из Братска Ирина Долгова продолжает пополнять свою копилку наградами. В этот раз девушка заняла второе место в международных соревнованиях по дзюдо среди военнослужащих. VII летние Всемирные военные игры проходили в китайском городе Ухань с 18 по 27 октября.

- Ирина Долгова выступала в весовой категории до 48 килограммов и провела четыре встречи, из них в трех одержала победу, сообщает пресс-служба Министерства спорта по Иркутской области, - В финале братчанка встретилась с соперницей из Китая Чен Чен, которой уступила.

Напомним, Ирина в 2017 году завоевывала серебряную медаль чемпионата Европы, а в 2018 году стала чемпионкой Европы, выиграла чемпионат мира и завоевала бронзовую медаль турнира «Мастерс». В этом году братчанка также завоевала серебряную медаль на II Европейских играх.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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