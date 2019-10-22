СЕГОДНЯ 06:42 2019-10-22T06:47:55+03:00

Упавший рюкзак чуть не стал причиной гибели туристки из Москвы на Байкале Фото: пресс-службы БПСО МЧС России

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Туристка из Москвы решила прогуляться по Большой Байкальской тропе, однако сбилась с пути. Идя вдоль Байкала, 18-летняя девушка уронила рюкзак в расщелину. Бросать документы, деньги и теплую одежду, которые были в поклаже, она не собиралась. Поэтому наняла местных жителей с лодкой. С воды туристка увидела потерю. Сумка упала на скалу на высоте 15-20 метров. Москвичка попыталась достать его сама, однако чуть не сорвалась. На помощь она позвала спасателей.

- В целях предотвращения падения девушки при очередной попытке снять рюкзак с обрывистого склона на место выехали спасатели Никольского ПСП, - сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, - С помощью альпинистского снаряжения он был поднят на тропу и благополучно вернулся к владелице.

Спасателем девушка рассказала, что не нашла указателей, где начинается ББТ. Выйдя из Листвянки, она просто шла вдоль Байкала. Повезло, что девушка сама не упала или не сорвалась со скалы.

ИСТОЧНИК KP.RU