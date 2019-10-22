СЕГОДНЯ 06:49 2019-10-22T06:49:52+03:00

260 машин очищают от снега дороги в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

А еще проезжую часть посыпают, чтобы не было скользко

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Зима в Иркутской области, наконец, вступила в свои права. Утром 22 октября все замело снегом! Дорожники усиленно расчищают магистрали от слякоти и льда, и посыпают их, чтобы не было гололеда.

- 263 машины спецтехники АО «Дорожная служба» работают на дорогах региона, - рассказывают в пресс-службе регионального правительства. - Это 40 автогрейдеров, около 80 самосвалов, тракторы и экскаваторы. 150 рабочих разгребают снег на дорогах.

Больше всего сил дорожники бросают на магистрали "Иркутск - Листвянка", "Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово" и Александровский тракт - те, что ближе к областному центру.

Всего в порядок сейчас приводят около 100 дорог в разных уголках Иркутской области: Балаганском, Иркутском, Братском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Качугском, Бодайбинском, Заларинском, Казачинско-Ленском Тулунском, Тайшетском, Чунском, Черемховском, Нижнеудинском, Зиминском районах.

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Работы начались еще ночью (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU