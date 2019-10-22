Жительница Нижнеудинска лишится свободы за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 07:30 2019-10-22T07:30:41+03:00

Изменить размер текста: A A

49-летняя женщина заботе о семье предпочитала гулянки и веселье. Своей дочери она совсем не уделяла внимания. Из-за этого ее лишили родительских прав. Опекунство оформила ее сестра, а саму женщину суд обязал выплачивать алименты на содержание ребенка. Однако ни помогать деньгами, ни участвовать в жизни ребенка она не намеревалась.

- Это послужило основанием для привлечения жительницы Нижнеудинска к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей, - сообщает пресс-служба УФСП по Иркутской области, - Свою вину женщина признала и суд приговорил ее к шести месяцам лишения свободы, наказание она будет отбывать в колонии поселения.

Такой срок горе-мамаша получила, потому что наказания, полученные до этого, на нее никак не повлияли. Сначала ей были назначены исправительные работы на два месяца, но она их не выполнила. Тогда суд лишил ее свободы на 20 суток, с отбыванием наказания в колонии поселения. Однако даже это не побудило женщину помогать своей дочери. После этого наказание было ужесточено до шести месяцев.

Судебные приставы отмечают, что за девять месяцев этого года ими было возбуждено 936 уголовных дел за неуплату алиментов.

ИСТОЧНИК KP.RU