Большой Луг может стать селом

СЕГОДНЯ 10:12 2019-10-22T10:12:33+03:00

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После появления в 2010 году закона о местном самоуправлении, когда-то рабочий поселок Большой Луг стал городским поселением. Жителям новый статус не понравился. Учителя и медики лишены льгот, положенных в сельской местности. Плату за электроэнергию считают по городским нормативам. И тем, кому приходится использовать при обогреве дома или в подсобном хозяйстве при помощи электроприборов, выходит это далеко не в копейку.

- В июле на публичных слушаниях, проходивших в школе, большелугцы единогласно проголосовали за смену статуса своего посёлка, - сообщает пресс-служба администрации Шелеховского района, - Власти региона поддержали эту инициативу.

Если проект закона будет одобрен, то с начала следующего года Большой Луг станет сельским поселением. Жители будут платить меньше за электроэнергию, у женщин сократится рабочая неделя, а для учителей, врачей и работников культуры появятся льготы.

ИСТОЧНИК KP.RU