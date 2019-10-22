Стационар дневного пребывания Иркутской районной больницы открылся в Маркова

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-22T13:14:13+03:00

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Этого события жители поселка Маркова ждали давно. Теперь им не придется ездить за медпомощью, например, в Дзержинск, где располагается Иркутская районная больница, или в другое лечебное учреждение Иркутска. В Маркова торжественно открыт стационар дневного пребывания.

Олег Ярошенко, министр здравоохранения Приангарья, отметил, что стационар удалось открыть благодаря договоренностям администрации муниципалитета, районной больницы и привлечению частного партнерства, поддержке правительства Приангарья. С участием всех трех сторон было подготовлено отделение, получено санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензия на осуществление медицинской деятельности.

В отделении постоянно будут работать терапевт и медсестра процедурного кабинета. Дневной стационар также имеет доступ ко всем возможностям, которые есть в распоряжении лечебных, диагностических, консультативных и реабилитационных подразделений. И, конечно, главная цель нового отделения – улучшить здоровье жителей Иркутского района, сделать доступнее медпомощь для пожилых, а также уделить внимание профилактике заболеваний.

Кроме того, в день открытия стационара рядом со зданием расположились мобильные комплексы, где можно было сделать флюорографию, поставить прививки против гриппа, сделать ЭКГ и измерить артериальное давление, а также начать первый этап диспансеризации и пройти осмотр.

ИСТОЧНИК KP.RU