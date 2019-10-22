2019-10-22T14:58:38+03:00
Происшествия

Школьник, скрестив руки на груди, встал на пешеходном переходе и преградил дорогу "Лексусу"

Противостояние мальчишки и водителя, готового ехать на красный свет, разрешили в ГИБДД Иркутска
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Ни красный цвет, ни ребенок на зебре не остановили наглого водителя в ИркутскеНи красный цвет, ни ребенок на зебре не остановили наглого водителя в Иркутске
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Сегодня утром в соцсетях появилось запись с видеорегистратора. На ней перекресток улиц Седова и Трилиссера в Иркутске. Для автомобилистов горит красный, для пешеходов - зеленый. На зебру выбегает школьник, но ему навстречу выворачивает внедорожник "Лексус". Того, что произойдет дальше, никто и представить не мог!

Мальчик остановился прямо перед автомобилем, скрестив руки на груди. Мол, зеленый горит для него! Водитель, в свою очередь, тоже пошел на принцип и решил взять пацана на испуг. Начал медленно двигаться вперед. Школьнику ничего не оставалась, как отступить.

И все бы ничего, не попади эта сцена из театра абсурда на видео, а потом и в соцсети. Наказание автолюбителя настигло уже к вечеру. Запись увидели сотрудники автоинспекции и установили нарушителя.

- В отношении 63-летнего иркутянина был составлен административный протокол и выписан штраф 1000 рублей, - сообщили в официальной группе ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Также выяснилось, что данный автомобилист в этом году привлекался к административной ответственности за превышение скорости 11 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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