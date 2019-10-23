435 кг в троеборье: иркутянка победила на Кубке России по пауэрлифтингу

СЕГОДНЯ 04:29 2019-10-23T04:29:40+03:00

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Одна из самых сильных спортсменок в России. Глядя на хрупкую иркутянку Анастасию Червякова так сразу и не скажешь, что она в жиме лежа может поднять сотню кг. Но так оно и есть. Результаты тренировок под руководством Александра Деханова Анастасия накануне продемонстрировала на Кубке России по пауэрлифтингу, который проходил в Ямало-Ненецком автономном округе. Она заняла на престижном турнире первое место. Настя выступала в весовой категории 52 кг.

- Результат Червяковой в приседаниях составил 177,5 кг, в жиме лежа – 100 кг, в становой тяге – 157,5 кг, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В сумме троеборья иркутянка набрала 435 кг.

Стоит отметить, что этот результат соответствует нормативу мастера спорта международного класса.

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ИСТОЧНИК KP.RU