2019-10-23T04:50:26+03:00
Общество

Иркутск вошел в ТОП-20 самых красивых городов России

В тройке лидеров - Санкт-Петербург, Калининград и Казань
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутск вошел в ТОП-20 самых красивых городов РоссииИркутск вошел в ТОП-20 самых красивых городов РоссииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Рейтинг самых красивых городов России для осенних путешествий накануне опубликовал туристический портал «ТурСтат». Иркутск вошел в ТОП-20 самых интересных мест для поездок на отдых.

В тройке прекрасных населенных пунктов оказались Санкт-Петербург, Калининград и Казань. И не поспоришь, побывать в них никто не откажется. Далее разместились Нижний Новгород и Москва - исторически значимые города нашей Родины. Тут действительно много интересного, красивого и познавательного. С 6 по 10 места заняли Краснодар, Владивосток, Ростов-на-Дону, Великий Новгород и Екатеринбург.

В ТОП-20 вместе с Иркутском оказались Сочи, Ялта, Ярославль, Вологда, Кострома, Псков, Севастополь, Сергиев Посад, Рязань и Красноярск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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