2019-10-22T14:25:32+03:00
Общество

В рейтинг лучших термальных источников России попали источники Байкала

Также в рейтинг включили оздоровительные комлексы Бурятии
Виктория ГЕРКО
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В рейтинг лучших термальных источников России попали источники Байкала.В рейтинг лучших термальных источников России попали источники Байкала.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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Куда поехать, чтобы провести выходные с пользой для здоровья? Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru решил найти ответ на этот вопрос. Пользователи социальных сетей с помощью голосования выбрали 10 самых лучших мест для релакс-отдыха. На первой позиции по итогам опроса оказались источники на Камчатском полуострове. За них поставили лайки около четверти участников опроса. На второе место туристы определили Крымские термы. А горячие источники озера Байкал замкнули ТОП-3, получив 11% голосов. Почетную бронзу, кстати, Байкал разделил с горячими источниками в Тюменской области.

Куда еще бы поехали отдохнуть и поправить здоровье? Туристы – участники опроса также выделили оздоровительные комплексы Ставропольского края, Адыгеи, Алтая.

К слову, помимо горячих источников Байкала в ТОП-10 также попали горячие источники Бурятии. За них проголосовало около 1,5% пользователей сети. Соседняя республика замкнула ТОП-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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