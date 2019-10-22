В рейтинг лучших термальных источников России попали источники Байкала

Куда поехать, чтобы провести выходные с пользой для здоровья? Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru решил найти ответ на этот вопрос. Пользователи социальных сетей с помощью голосования выбрали 10 самых лучших мест для релакс-отдыха. На первой позиции по итогам опроса оказались источники на Камчатском полуострове. За них поставили лайки около четверти участников опроса. На второе место туристы определили Крымские термы. А горячие источники озера Байкал замкнули ТОП-3, получив 11% голосов. Почетную бронзу, кстати, Байкал разделил с горячими источниками в Тюменской области.

Куда еще бы поехали отдохнуть и поправить здоровье? Туристы – участники опроса также выделили оздоровительные комплексы Ставропольского края, Адыгеи, Алтая.

К слову, помимо горячих источников Байкала в ТОП-10 также попали горячие источники Бурятии. За них проголосовало около 1,5% пользователей сети. Соседняя республика замкнула ТОП-10.