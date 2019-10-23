Водитель «Ниссан Террано» сбил 10-летнего мальчика в Ангарске

СЕГОДНЯ 06:49 2019-10-23T06:56:12+03:00

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ДТП в районе поворота на садоводство «Утес», под Ангарском произошло утром, 22 октября. Водитель «Ниссан Террано» не успел затормозить и сбил 10-летнего мальчика, который вместе с мамой, 6-летней сестрой и 2-летним братом, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С различными травмами ребенка доставили в больницу.

- В отношении автомобилиста возбуждено административное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Кроме того, составлен еще один административный протокол по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».

Сейчас во всех обстоятельствах аварии разбираются инспекторы ГИБДД. Чтобы подобные ДТП не повторялись, полицейские еще раз напоминают водителям и пешеходам соблюдать правила дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU