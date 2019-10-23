2019-10-23T08:27:00+03:00
Общество

Семья из Иркутска выплатила долги по кредитам, чтобы вылететь за границу

Чтобы заставить их вернуть деньги, кредиторам пришлось обратиться в суд
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Иркутяне выплатили долг больше 6 миллионов рублей, чтобы не лишиться имуществаИркутяне выплатили долг больше 6 миллионов рублей, чтобы не лишиться имуществаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Порой только запрет на выезд за границу и конфискация имущества могут заставить людей выплатить долг. Так семья из Иркутска, задолжала по кредитам в общей сложности 6,6 миллиона рублей. Чтобы образумить неплательщиков и заставить их вернуть деньги, кредиторам пришлось обращаться в суд, который обязал их выплатить задолженность.

- В рамках исполнительного производства судебные приставы выезжали по адресу должников, но застать их дома не смогли, - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, - Приставы оставили извещение о вызове должников на прием в отделение УФССП.

К служащим пришел один из членов семьи, ему были объяснены последствия, которые ждут должников, за неисполнение судебного решения в срок. А это арест движимого и недвижимого имущества и ограничение в праве выезда за границу. Семья решила не усугублять ситуацию и возместила весь долг в установленное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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