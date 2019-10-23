2019-10-23T09:40:10+03:00
Происшествия

Серийный поджигатель: в Ангарске полиция задержала подозреваемого, который пытался сжечь жилого дома

Несколько лет назад его уже обвиняли в аналогичных преступлениях
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Обвиняемому грозят исправительные работы сроком в пять лет, либо лишение свободы на тоже времяОбвиняемому грозят исправительные работы сроком в пять лет, либо лишение свободы на тоже времяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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"Горит! Дом горит!" - на пульт дежурного звонок поступил в четвертом часу утра 19 октября. К прибытию спасателей на место в жилом доме в Ангарске горело уже несколько квартир. Пожарные эвакуировали жильцов и жертв удалось избежать. А вот, спасти одну из квартир не получилось, огнем она была уничтожена полностью. Из-за пожара была повреждена и крыша дома. Как установили прибывшие на место оперативники, в окно дома была закинута горящая тряпка.

- Оперативники в ходе розыска вышли на след 37-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, - Известно, что несколько лет назад он привлекался к уголовной ответственности за поджоги.

По пожару возбуждено уголовное дело по статье умышленное уничтожение чужого имущества, через поджог. Обвиняемому грозят исправительные работы сроком в пять лет, либо лишение свободы на тоже время. Следователи намерены просить у суда, заключить подозреваемого под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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