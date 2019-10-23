2019-10-23T10:23:51+03:00
Общество

Прогноз погоды на выходные 26-27 октября в Иркутске: на город наступает зима

В воскресенье, 27 октября, ждем мокрый снег
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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В выходные синоптики обещаю ветер, в воскресенье мокрый снег.В выходные синоптики обещаю ветер, в воскресенье мокрый снег.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Эта неделя запомнится иркутянам первым не растаявшим снегом, гололедом и морозцем. Однако солнце все еще греет иркутский воздух. И температура ниже нуля будет только в ночные часы. Самым теплым днем на этой неделе станет пятница, 25 октября,после холодной недели это будет очень кстати.

- Днем 25 октября температура будет +6...+8 градусов, - рассказывает заместитель начальника гидрометцентра Иркутской области Юлия Янькова. Но уже в субботу Иркутск накроют облака, ожидается +4...+6 градусов. А в воскресенье, 27 октября, в город снова придет холодный фронт, который принесет мокрый снег, и темпера днем не поднимется выше нуля. Оба выходных будут сопровождаться ветром.

Но осень пока еще не полностью уступила права зиме, еще сопротивляется. И в начале следующей недели нас ждет плюсовая температура, не такая высокая, как хотелось бы, конечно. В понедельник, 28 октября, днем синоптики обещаю +2...+7 градусов, во вторник же воздух прогреется чуть сильнее - до +5...+8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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