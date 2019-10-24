Взрыв газового баллона в Саянске: выбиты окна, осыпалась штукатурка, повреждены двери лифта

СЕГОДНЯ 03:52 2019-10-24T03:52:40+03:00

Взрыв газового баллона в Саянске: один пострадавший доставлен в больницу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Накануне вечером в Саянске в доме 60 микрорайона Юбилейный жильцам было не до сна. Все потому, что перед самым сном, а некоторые и уже спали, люди услышали громкий и резкий "взрыв".

- В 22.34 в подъезде на втором этаже девятиэтажного дома произошел хлопок предположительно газового баллона, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - До выяснения деталей происшествия из квартир пришлось эвакуировать 60 человек.

В подъезде ударной волной выбило стекла, осыпалась штукатурка, повредились двери лифта и вход в подъезд. Пострадал один мужчина: он был одет в легкую одежду и тапочки, удар пришелся по ногам. Пострадавшего доставили в больницу.

Ближе к полуночи жителям подъезда решено было вернуться в свои квартиры. Хотя после такого, наверняка, уснуть им удалось не сразу.

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ИСТОЧНИК KP.RU