Виновника аварии в Ангарске заключили под стражу

СЕГОДНЯ 12:51 2019-11-06T12:51:08+03:00

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Кадры жуткой аварии в Ангарске потрясли жителей области в понедельник, 21 октября. Водитель "Сузуки Свифт" во дворе жилого дома сбил на тротуаре пенсионерку. Но машина остановилась только после того, как переехала женщину. Вышедший из нее пассажир ушел, не взглянув на потерпевшую, а водитель скрылся. Женщина была доставлена в больницу с тяжелыми травмами, а водитель бросив машину в городе скрылся. Но уйти от наказания ему не удалось. Вскоре его задержали и завели уголовное дело.

- 34-летний виновник аварии будет дожидаться своего суда под стражей, - сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, - Суд вынес решение об его изоляции на два месяца.

По факту ДТП было возбужденно уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU