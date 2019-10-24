Медработница из Братска перевела на "страховую ячейку" больше миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:59 2019-10-24T14:00:06+03:00

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Мошенники активны, как никогда. С жителей области за последнее время они выманили несколько миллионов рублей. Еще одной жертвой аферистов стала жительница Братска.

- Накануне в полицию поступило заявление 56-летней работницы одной из больниц Братска о том, что неизвестные лица обманным путем завладели ее деньгами, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, - Сумма ущерба составила 1 миллион 200 тысяч рублей.

"Здравствуйте, я из службы безопасности банка. С вашего счета пытались снять средства", - это сказал убедительный мужской голос на том конце провода. Звонок с московского номера поступил жительнице Братска. Лжеработник банка предложил женщине "спасти" свои средства, переведя их на "страховую ячейку". Напуганная женщина пришла в офис банка, где перечислила мошенникам 600 тысяч рублей.

Этих денег аферистам, судя по всему, не хватило и они снова позвонили братчанке. Мошенники убедили женщину, что нужно еще раз перевести такую же сумму. Набрав кредитов, пострадавшая перечислила запрошенную сумму.

Полиция предупреждает: сотрудники банков никогда лично не звонят клиентам и они не имею права просить перевести деньги на другие счета.

ИСТОЧНИК KP.RU