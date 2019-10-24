Вторая победа подряд: ХК «Ермак» обыграл китайский «Ценг Тоу»

СЕГОДНЯ 16:39 2019-10-24T16:41:28+03:00

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Хоккеисты ангарского «Ермака» одержали вторую подряд победу в своей китайском турне. В рамках Высшей хоккейной лиги «оранжевые» со счетом 4:3 обыграли "Ценг Тоу из китайского города Гирин.

При этом первые две шайбы влетели в ворота ангарчан. Размочить счет сибиряки смогли только во втором периоде. Отличился Павел Подлубошнов. Но к концу отрезка хоккеисты китайского клуба забили в третий раз. В заключительном отрезке наши парни не опустили клюшки, и нашли в себе силы сравнять счет усилиями Николая Казаковцева и Тимура Ахиярова. Встреча перетекла в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. А вот в серии буллитов удача улыбнулась ангарской команде. Это вторая подряд победа «оранжевых» в Китае. В прошлом туре наши хоккеисты обыграли КРС-БСУ.

Впереди у «Ермака» домашняя серия игр, которая начнется 28 октября матчем против «Рязани».

ИСТОЧНИК KP.RU