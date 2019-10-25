Суд обязал снести незаконно построенные дачи под Иркутском

СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-25T12:10:16+03:00

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Как это не так уж редко бывает, произошел самовольный захват земель. Вернее сказать, садоводство "Прибрежное-2" незаметно расширилось и заняло участок леса в 9, 1 гектар под Тальцами. И столь же быстро эту территорию "освоило", застроив капитальными домами. Но этот "ход конем" обнаружился при прокурорской проверке.

-Установлено, что указанный земельный участок, общей площадью 9,1 га, ДНТ «Прибрежное-2» региональным министерством лесного комплекса не передавался, акт приема-передачи лесного участка уполномоченным органом не подписывался, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В суд был тут же направлен иск о признании построек, расположенных на этой территории, самостроем и их сносе. Суд удовлетворил исковые требования прокурора района. Теперь дачникам придется за свой счет снести все самовольно возведенные постройки и сооружения.

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ИСТОЧНИК KP.RU