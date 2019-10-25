2019-10-25T14:49:35+03:00
Происшествия

Неудачно пожарил пельмени: иркутский подросток устроил пожар в квартире

В момент приготовления ужина, у него вспыхнуло раскаленное масло [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Неудачно пожарил пельмени: иркутский подросток устроил пожар в квартире. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Неудачно пожарил пельмени: иркутский подросток устроил пожар в квартире. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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ЧП в многоквартирном доме по улице Ледовского, в Иркутске произошло 25 октября, около 5 часов вечера. Жильцы заметили сильное задымление в подъезде и сразу вызвали пожарных. Еще до их приезда, выяснилось, что загорелась квартира на 2 этаже, в которой могли находиться хозяева. Кроме того, на первом этаже здания находился детский центр, сотрудники которого сами эвакуировали 18 детей.

Выгоревшая квартира. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Выгоревшая квартира. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Прибывшие пожарные разделились на две группы, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Первая спасала жильцов верхних этажей, а вторая тушила пожар. Чтобы минимизировать задымление в подъезде и не мешать эвакуации, спасатели приняли решение проникнуть в квартиру по пожарной лестнице через окно. В комнате горели кровать, шкаф и домашние вещи. Все потушили за 5 минут. Всего, пожарные вывели из дома 12 жильцов.

Дознаватели уже выяснили, из-за чего произошел пожар. А точнее, из-за кого. В горящей квартире находился подросток. Мальчик хотел пожарить пельмени, но разгар приготовления ужина, у него неожиданно вспыхнуло раскаленное масло. Парнишка испугался, схватил сковородку и попытался выкинуть ее в окно. Пока открывал створку, огонь попал на штору, она загорелась, а после нее и кровать. Подросток плотно закрыл двери, выбежал в подъезд и начал звать на помощь. Соседи по лестничной клетке впустили его к себе и вызвали пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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