Навигация на водохранилищах завершается в Иркутской области

СЕГОДНЯ 04:46 2019-10-28T04:46:47+03:00

Ходить на маломерных суднах можно будет только по Ангаре

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Навигация на водохранилищах Иркутской области завершится 1 ноября. До этого времени владельцы маломерных судов должны поставить их на зимнее хранение — это значит снять мотор, если он подвесной, и иное оборудование.

Если, конечно, нет возможности порыбачить на Ангаре. Навигация на этой реке продлится еще месяц до 1 декабря. А уж потом точно придется убрать свою водяную «ласточку». До 15 мая 2020 года. Именно тогда и не раньше можно будет спустить борт на воду. Связано это с угрозой опрокидывания судна.

- При температуре воздуха 15-20 градусов ниже нуля, температура воды колеблется в районе 5-7 градусов, - отмечают в ГУ МЧС России по Иркутской области. - При попадании воды на корпус (палубу) при движении маломерного судна нарастание льда происходит очень быстро.

Как следствие, обледенение судна и опрокидывание его. Это может привести к гибели судоводителя и пассажиров. За выход на воду после завершения сезона судовладельцев ждут штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU