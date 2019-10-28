2019-10-28T08:05:29+03:00
Общество

За три дня в Иркутской области сотрудники ГИБДД поймали 140 нетрезвых водителей

С начала этого года под градусом попались больше 13, 5 тысяч автолюбителей
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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В Братске "Мазда Титан" столкнулась с припаркованной "Тойотой Чайзер" и врезался в столб. Водитель микрогрузовика был пьян.В Братске "Мазда Титан" столкнулась с припаркованной "Тойотой Чайзер" и врезался в столб. Водитель микрогрузовика был пьян.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Братске водитель микрогрузовика "Мазды Титан", не справившись с управлением, столкнулся с припаркованной "Тойота Чайзер", в завершении врезался в столб. В результате аварии два пассажира "Мазды Титан" получили травмы. Причиной стала беспечность водителя, который позволил себе сесть за руль в алкогольном опьянении.

- В отношении автомобилиста составлен протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, - А также возбуждено административное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью.

За желание сесть за руль в опьянения автомобилистам грозит наказание в виде штрафа от 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от полутора до двух лет. За повторное нарушение ПДД штраф вырастет, в казну нужно будет отдать от 200 до 300 тысяч рублей.

Результаты проверок на дорогах, которые прошли в минувшие выходные, не утешительные. Попались 140 водителей, которые сели за руль в пьяном виде, причем 13- повторно. А еще 100 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

С начала этого года были пойманы более 13, 5 тысяч водителей под градусом. С их участием зарегистрировано 388 аварий. В этих ДТП погибло 85 человек, а 552 получили травмы. Пугает то, что из этих водителей 1800 были пойманы повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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