Сибиряка задержали по подозрению в хранении наркотиков

СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-30T09:19:18+03:00

Сибиряку грозит лишение свободы от трех и штраф до 500 тысяч рублей за незаконное хранение наркотических средств. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ему грозит лишение свободы и штраф до 500 тысяч рублей

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19-летний житель Зимы был задержан сотрудниками полиции после звонка соседки. Бдительная женщина сообщила, что из квартиры молодого человека доносится запах ацетона.

- Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции попытались поговорить с собственником, - как сообщает ИА Байкал 24, - Дверь он не открыл и попытался избавиться от улик выбросив несколько пакетов в окно.

Проведенная экспертиза подтвердила, что в одном из пакетов находились два килограмма запрещенных веществ. Помимо этого в квартире подозреваемого во время обыска был найден сверток с наркотическим средством. Молодого человека уже привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ. Также известно, что он сам страдает наркозависимостью.

Следователи возбудили уголовное по статье незаконное хранение наркотических средств. Подозреваемому грозит лишение свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU