СЕГОДНЯ 04:17 2019-10-31T04:21:05+03:00

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Жители Улан-Удэ 30 октября могли наблюдать занимательную картину. На трассе Спиртзаводская столкнулись бронетранспортер и джип «Ниссан». В этом дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Однако, автомобилю потребуется серьезный ремонт.

Как написали СМИ республики Бурятия, БТР ехал в составе колонны, а водитель джипа хотел объехать патрульный автомобиль военной автомобильной инспекции и допустил столкновение с бронетранспортером. У очевидцев есть и другая версия, что у "Ниссана" было преимущество в движении. Выяснить все обстоятельства аварии предстоит сотрудникам ДПС ГИБДД республики.

ves_ulan_ude_ БТР и джип столкнулись в Улан-Удэ

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ИСТОЧНИК KP.RU