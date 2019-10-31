Парковку запретят на двух иркутских улицах в ноябре

СЕГОДНЯ 14:37 2019-10-31T14:37:43+03:00

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Внимание, иркутские автомобилисты! В ноябре в нашем городе станет на две запрещенных парковки больше. Так, с 11 ноября дорожные знаки, запрещающие парковку, появятся на улице 5-й Армии по левой стороне вдоль домов 10 и 12. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, такое решение принято на заседании межведомственной рабочей комиссии по безопасности дорожного движения в связи с обращениями местных жителей. Водители, которые там паркуются, мешают заезду во двор жильцам и экстренным службам.

Кроме того, нельзя будет оставлять свои машины и в районе школы №64, на улице Гидростроителей, 6. Там парковку запретят, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения в этом районе. Знаки начнут действовать с 20 ноября. Так что, если не хотите, чтобы ваше авто забрал вездесущий эвакуатор, будьте внимательнее.

ИСТОЧНИК KP.RU