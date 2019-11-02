Иркутянка Ольга Уразгалиева попала в команду Полины Гагариной в шоу "Голос"

СЕГОДНЯ 14:53 2019-11-02T14:56:31+03:00

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Еще одна уроженка Иркутской области попала в шоу "Голос"! На этот раз удача улыбнулась 27-летней Ольге Уразгалиевой из Иркутска, которая уже 2 года живет в Санкт-Петербурге. По образованию она лингвист, занимается изучением английского и испанского языков. Ольга никогда не училась в музыкальной школе, но это не помешало ей научиться петь самостоятельно и попасть на этап слепых прослушиваний в шоу "Голос".

- Выступление было для меня серьезным вызовом, но я постаралась - ведь я делала то, что люблю больше всего на свете! - поделилась Ольга Уразгалиева на своей странице в Instagram.

Для участия в слепых прослушиваниях иркутянка выбрала песню Halo из репертуара певицы Beyonce. На протяжении всей песни наставники никак не хотели поворачиваться к певице, но буквально на последних секундах это сделала Полина Гагарина. Таким образом, Ольга Уразгалиева теперь будет готовиться к поединкам в составе команды участницы "Евровидения"! Кстати, ранее в проект прошла и Анастасия Бадьина из Саянска, о которой мы рассказывали здесь. Она будет выступать за команду Константина Меладзе.

ИСТОЧНИК KP.RU