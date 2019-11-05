СЕГОДНЯ 08:50 2019-11-05T08:50:36+03:00

Более 37 тысяч рублей украл почтальон у жителей из Иркутской области. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Начальница почтового отделения решила, что может присвоить себе чужие деньги

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Работница почты в Иркутской области стала мошенницей. Она решила, что может безнаказанно красть деньги у местных жителей. Чтобы получить деньги, начальница действовала по четкой схеме.

- Преступница подделывала подписи получателей и почтальонов, чтобы украсть компенсацию за твердое топливо, - сообщает ИА Байкал24. – А иногда и вовсе делала фальшивые уведомления, в которых уменьшала сумму компенсации. Разница между реальной выплатой и вымышленной уходила в карман мошенницы.

Таким способом аферистка совершила 5 преступлений. Она обманула 9 односельчан - пенсионеров, малоимущих. Всего она украла более 37 тысяч рублей. Свою вину мошенница признала и полностью вернула украденные деньги.

Теперь уже бывшую начальницу осудили на 2 года условно. Ей было предъявлено обвинение за хищение чужого имущества с использованием служебного положения. Еще на 2 года ей запретили работать на руководящих должностях.

ИСТОЧНИК KP.RU