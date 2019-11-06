СЕГОДНЯ 04:06 2019-11-06T04:06:10+03:00

Охотника с татуировкой в виде котенка ищут в Иркутской области. Фото: МУ МВД РФ "Братское"

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Пропавший охотник отправился вместе с друзьями в лес еще в октябре. Остановились в зимовье в 30 км от деревни Кардой Братского района. 27 октября приятели выехали с места стоянки, оставив 57-летнего мужчину одного, а когда вернулись 1 ноября, в зимовье его не нашли.

- При осмотре выяснилось, что все вещи, включая автомобиль пропавшего, находятся на месте, - сообщает пресс-служба Межмуниципального управления МВД России «Братское». - Отсутствует лишь ружьё и телефон братчанина. К розыску были подключены силы спасателей, родственников и волонтёров. Пока местонахождение Виталия Рагозина остаётся неизвестным.

Приметы Виталия: на вид 57-60 лет, плотного телосложения, рост около 173 см, лицо овальное, волосы короткие, седые.

Одет был в зелёно-коричневый камуфляжный флюсовый костюм, чёрные резиновые сапоги, шапку вязаную чёрного или песочного цвета. При себе имеет гладкоствольное ружье, сотовый телефон.

Среди особых примет — две татуировки: на левом плече в виде котенка, на тыльной стороне правового запястья татуировка «SOS».

Если вы видели охотника после 27 октября или вам что-то известно о его местонахождении, звоните 02 или сообщите в ОП № 5 города Вихоревка.

ИСТОЧНИК KP.RU