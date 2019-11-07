2019-11-07T04:21:54+03:00
Происшествия

Сибиряк украл почти 400 железнодорожных тормозных башмаков

Мужчина хотел сдать их на металлолом
Мария КНЯЗЕВА
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Сибиряк украл почти 400 железнодорожных тормозных башмаковСибиряк украл почти 400 железнодорожных тормозных башмаковФото: Яна ЛИСИНА
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Необычная кража. Кому-то понадобились 373 железнодорожных тормозных башмака... это приспособления для закрепления стоящего вагона от самопроизвольного движения.

Транспортные полицейские задержали подозреваемого - 42-летнего мужчину, жителя города Тайшета. В ходе расследования выяснилось, что украденные башмаки сибиряк планировал сдать в пункты приема металлолома.

- Материальный ущерб кражи — 230 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. - Похищенное изъято, злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

Теперь ранее не судимому «деятелю» грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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