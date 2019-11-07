Почта заплатит штраф 50 тыс руб за установку новых дверей в историческом здании Иркутска

СЕГОДНЯ 09:07 2019-11-07T09:07:51+03:00

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Создание доступной среды обернулось для «Почты России» судебным иском. Казалось бы, хотели сделать все, чтобы людям было удобно. Но руководство не учло, что почтовое отделение находится в здании культурного наследия, а значит, необходимо получить разрешение на ремонт. Пандус установили без всяких согласований. К тому же поменяли входную дверь и убрали тамбур.

- Когда проводились работы, не задели ни одного декоративного элемента фасада. Никакого ущерба историческому зданию нанесен не был, - рассказывают в пресс-службе Кировского районного суда Иркутска. – Старинные двери и декоративный тамбур не представляли собой исторической ценности. Здание было построено в начале XIX века, а двери и тамбур сделаны намного позже.

На «Почту России» завели дело об административном правонарушении. Суд принял во внимание, что ущерб зданию нанесен не был и назначил почте штраф в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU