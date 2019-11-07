2019-11-07T09:13:51+03:00
Происшествия

Водой залило дорогу: трубу прорвало на перекрестке ул Красноярской и Лызина в Иркутске

Автомобилисты делятся видео потопа в социальных сетях
Виктория ГЕРКО
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В Иркутске прорвало трубу на перекрестке улиц Красноярская и Лызина. Фото: ДТП 38RUSВ Иркутске прорвало трубу на перекрестке улиц Красноярская и Лызина. Фото: ДТП 38RUS
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Настоящими мореплавателями почувствовали себя автомобилисты Иркутска утром 7 ноября. На пересечении улиц Красноярской и Лызина прорвало трубу. Фонтан бил из канализационного люка. Поток воды превратил проезжую часть в реку.

Водители, проезжавшие мимо, сразу же стали снимать ЧП на видео и делиться комментариями.

- А если завтра ударит мороз, то все это превратится в каток, - размышляют очевидцы.

Сейчас на аварийном участке уже отключили подачу воды. Только одно здание осталось без водоснабжения. Специалисты "Водоканала" уже работают на месте коммунальной аварии. До зданий вода не добралась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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