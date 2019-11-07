Водой залило дорогу: трубу прорвало на перекрестке ул Красноярской и Лызина в Иркутске

СЕГОДНЯ 09:13 2019-11-07T09:13:51+03:00

В Иркутске прорвало трубу на перекрестке улиц Красноярская и Лызина. Фото: ДТП 38RUS

Изменить размер текста: A A

Настоящими мореплавателями почувствовали себя автомобилисты Иркутска утром 7 ноября. На пересечении улиц Красноярской и Лызина прорвало трубу. Фонтан бил из канализационного люка. Поток воды превратил проезжую часть в реку.

Водители, проезжавшие мимо, сразу же стали снимать ЧП на видео и делиться комментариями.

- А если завтра ударит мороз, то все это превратится в каток, - размышляют очевидцы.

Сейчас на аварийном участке уже отключили подачу воды. Только одно здание осталось без водоснабжения. Специалисты "Водоканала" уже работают на месте коммунальной аварии. До зданий вода не добралась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/742315" frameborder="0"></iframe> Прорвало трубу на улице Красноярской в Иркутске..Видео: ДТП 38RUS

Движение по железнодорожному переезду в Култуке закроют в пятницу, 8 ноября (подробности)

Сибиряк украл почти 400 железнодорожных тормозных башмаков. Мужчина хотел сдать их на металлолом. Подробности

ИСТОЧНИК KP.RU